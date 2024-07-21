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Сковородкин Никита Архипович

Место рождения

Таруфтинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1727 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1767 г.р.

Дети

Около 1789 г.р.

Добавил:

ВК
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: Сковородкин Архип Иванович

Мать: не указана

Таруфтинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сковородкина Екатерина Кузьминична

Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Лукия Никитична

Мать ребёнка: Сковородкина Екатерина Кузьминична

Нецветаевская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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