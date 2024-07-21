Сковородкин Никита Архипович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757
Отец: Сковородкин Архип Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Лукия Никитична
Мать ребёнка: Сковородкина Екатерина Кузьминична
Нецветаевская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно