Акулининъ Петръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Акулининъ Егоръ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Горбунова Марія
Мать ребёнка: Кулинина Матрена Климова
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Кулинина Матрена Климова
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Горюнова Наталія
Мать ребёнка: Кулинина Матрена Климова
Бракосочетание
27.10.1861
Жена: Акулинина Авдотья
Рождение ребёнка
10.11.1869
Сын: Акулининъ Їоаннъ
Мать ребёнка: Акулинина Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Кулинина Матрена Климова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кулинина Матрена Климова