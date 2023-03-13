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Акулининъ Петръ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Акулининъ Егоръ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Горбунова Марія

Мать ребёнка: Кулинина Матрена Климова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1850

Сын: Кулининъ Елія (Елизаръ)

Мать ребёнка: Кулинина Матрена Климова

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Горюнова Наталія

Мать ребёнка: Кулинина Матрена Климова

Бракосочетание
27.10.1861

Жена: Акулинина Авдотья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.11.1869

Сын: Акулининъ Їоаннъ

Мать ребёнка: Акулинина Авдотья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Кулинина Матрена Климова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулинина Матрена Климова

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