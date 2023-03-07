Горбунова (Кулинина) Марія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова (Кулинина) Марія

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1849

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Акулининъ Петръ

Мать: Кулинина Матрена Климова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.08.1869

Дочь: Горбунова Макрина

Отец ребёнка: Горбуновъ Аѳанасій

Рождение ребёнка
13.04.1875

Сын: Горбуновъ Трофимъ

Отец ребёнка: Горбуновъ Аѳанасій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Марина

Отец ребёнка: Горбуновъ Аѳанасій

Рождение ребёнка
05.11.1881

Сын: Горбуновъ Михаилъ

Отец ребёнка: Горбуновъ Аѳанасій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Горбуновъ Аѳанасій

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбуновъ Аѳанасій

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