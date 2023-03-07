Горбунова (Кулинина) Марія
Место рождения
Дата рождения1849
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Акулининъ Петръ
Мать: Кулинина Матрена Климова
Рождение ребёнка
?.08.1869
Дочь: Горбунова Макрина
Отец ребёнка: Горбуновъ Аѳанасій
Рождение ребёнка
13.04.1875
Сын: Горбуновъ Трофимъ
Отец ребёнка: Горбуновъ Аѳанасій
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Марина
Отец ребёнка: Горбуновъ Аѳанасій
Рождение ребёнка
05.11.1881
Сын: Горбуновъ Михаилъ
Отец ребёнка: Горбуновъ Аѳанасій
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Горбуновъ Аѳанасій
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горбуновъ Аѳанасій