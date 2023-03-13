(Горбунова) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Горбунова) Матрена

(Горбунова) Матрена

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1842 г.р.

Мать

1849 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горбуновъ Аѳанасій

Мать: Горбунова Марія

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close