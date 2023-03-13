Кулининъ Елія (Елизаръ)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Акулининъ Петръ
Мать: Кулинина Матрена Климова
Рождение ребёнка
1872
Сын: Акулининъ Илья
Мать ребёнка: Кулинина Александра
Рождение ребёнка
06.12.1875
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Кулинина Александра
Рождение ребёнка
1880
Сын: Кулининъ Артемій
Мать ребёнка: Кулинина Александра
Рождение ребёнка
26.10.1883
Сын: Кулининъ Терентій
Мать ребёнка: Кулинина Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кулинина Александра