Кулининъ Елія (Елизаръ) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулининъ Елія (Елизаръ)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Акулининъ Петръ

Мать: Кулинина Матрена Климова

Рождение ребёнка
1872

Сын: Акулининъ Илья

Мать ребёнка: Кулинина Александра

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.12.1875

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Кулинина Александра

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1880

Сын: Кулининъ Артемій

Мать ребёнка: Кулинина Александра

Рождение ребёнка
26.10.1883

Сын: Кулининъ Терентій

Мать ребёнка: Кулинина Александра

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулинина Александра

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