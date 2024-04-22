Третьякова (Чернакова) Мавра Варсонофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Третьякова (Чернакова) Мавра Варсонофьевна

Место рождения

Лямчинская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1841 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Лямчинская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
В метрической книге место рождения - "д. Лукинская Пуйского прихода"
Бракосочетание
10.02.1869 ст.

Муж: Третьяков Ефим Николаевич

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
19.06.1870 ст.

Дочь: Ульяния Ефимовна

Отец ребёнка: Третьяков Ефим Николаевич

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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