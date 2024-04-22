Третьякова (Чернакова) Мавра Варсонофьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1847
В метрической книге место рождения - "д. Лукинская Пуйского прихода"
Бракосочетание
10.02.1869 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
19.06.1870 ст.
Дочь: Ульяния Ефимовна
Отец ребёнка: Третьяков Ефим Николаевич
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно