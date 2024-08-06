Гельчинский Яков Викторович 15.08.1901 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гельчинский Яков Викторович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 15.08.1901, Белосток, Белорусская ССР, СССР

умер 28.04.1964, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дети
Гельчинский Станислав Яковлевич06.10.1935 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Белосток, Белорусская ССР, СССР

Рождение ребёнка
06.10.1935

Сын: Гельчинский Станислав Яковлевич

Мать ребёнка: Мамонова (Дмитриева-Мамонова) Елена Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
28.04.1964
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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