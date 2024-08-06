Гельчинский Яков Викторович
мужской, родился 15.08.1901, Белосток, Белорусская ССР, СССР
умер 28.04.1964, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Дети
Гельчинский Станислав Яковлевич06.10.1935 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Белосток, Белорусская ССР, СССР
Рождение ребёнка
06.10.1935
Сын: Гельчинский Станислав Яковлевич
Мать ребёнка: Мамонова (Дмитриева-Мамонова) Елена Петровна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
28.04.1964
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург