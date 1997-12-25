Берёзкин Алексей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.03.1924
Дата смерти25.12.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1924
Рождение ребёнка
09.01.1946
Сын: Берёзкин Валерий Алексеевич
Мать ребёнка: Берёзкина Ольга Федоровна
Рождение ребёнка
01.04.1948
Сын: Берёзкин Виктор Алексеевич
Мать ребёнка: Берёзкина Ольга Федоровна
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
12.03.1954
Дочь: Березкина Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Берёзкина Ольга Федоровна
Смерть
25.12.1997