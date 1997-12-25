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Берёзкин Алексей Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1924

Дата смерти

25.12.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1924

Отец: Берёзкин Андрей Иванович

Мать: Берёзкина Ольга Тимофеевна

Рождение ребёнка
09.01.1946

Сын: Берёзкин Валерий Алексеевич

Мать ребёнка: Берёзкина Ольга Федоровна

Рождение ребёнка
01.04.1948

Сын: Берёзкин Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Берёзкина Ольга Федоровна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
12.03.1954

Дочь: Березкина Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Берёзкина Ольга Федоровна

Смерть
25.12.1997
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