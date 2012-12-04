Берёзкина (Степанова) Ольга Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Берёзкина (Степанова) Ольга Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1924

Дата смерти

04.12.2012

Пол

Женский

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1924

Отец: Степанов Федор Максимович

Мать: Степанова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
09.01.1946

Сын: Берёзкин Валерий Алексеевич

Отец ребёнка: Берёзкин Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
01.04.1948

Сын: Берёзкин Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Берёзкин Алексей Андреевич

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
12.03.1954

Дочь: Березкина Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Берёзкин Алексей Андреевич

Смерть
04.12.2012
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