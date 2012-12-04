Берёзкина (Степанова) Ольга Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.07.1924
Дата смерти04.12.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1924
Рождение ребёнка
09.01.1946
Сын: Берёзкин Валерий Алексеевич
Отец ребёнка: Берёзкин Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
01.04.1948
Сын: Берёзкин Виктор Алексеевич
Отец ребёнка: Берёзкин Алексей Андреевич
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
12.03.1954
Дочь: Березкина Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Берёзкин Алексей Андреевич
Смерть
04.12.2012