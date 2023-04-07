Иван Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1688
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688
Отец: Петр Филипов
Мать: НеизвПетраИгн
Рождение ребёнка
1723
Сын: Василий Иванов
Мать ребёнка: Ефимия Маркова
Рождение ребёнка
1727
Дочь: Марья Иванова
Мать ребёнка: Ефимия Маркова
Рождение ребёнка
1732
Сын: Семен Иванов
Мать ребёнка: Ефимия Маркова
Рождение ребёнка
1733
Сын: Андрей Иванов
Мать ребёнка: Ефимия Маркова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимия Маркова
Смерть
Неизвестно