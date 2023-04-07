Иван Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Петров

Иван Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1688

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688

Отец: Петр Филипов

Мать: НеизвПетраИгн

Рождение ребёнка
1723

Сын: Василий Иванов

Мать ребёнка: Ефимия Маркова

Козлово, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1727

Дочь: Марья Иванова

Мать ребёнка: Ефимия Маркова

Козлово, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1732

Сын: Семен Иванов

Мать ребёнка: Ефимия Маркова

Рождение ребёнка
1733

Сын: Андрей Иванов

Мать ребёнка: Ефимия Маркова

Козлово, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимия Маркова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close