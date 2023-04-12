НеизвПетраИгн
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1688
Сын: Иван Петров
Отец ребёнка: Петр Филипов
Рождение ребёнка
1689
Сын: Никита Петров
Отец ребёнка: Петр Филипов
Рождение ребёнка
1699
Сын: Остафей Петров
Отец ребёнка: Петр Филипов
Рождение ребёнка
1708
Дочь: Прасковья Петрова
Отец ребёнка: Петр Филипов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Филипов
Смерть
Неизвестно