НеизвПетраИгн — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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НеизвПетраИгн

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1657 г.р.

Дети

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1688

Сын: Иван Петров

Отец ребёнка: Петр Филипов

Рождение ребёнка
1689

Сын: Никита Петров

Отец ребёнка: Петр Филипов

Рождение ребёнка
1699

Сын: Остафей Петров

Отец ребёнка: Петр Филипов

Рождение ребёнка
1708

Дочь: Прасковья Петрова

Отец ребёнка: Петр Филипов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Филипов

Смерть
Неизвестно
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