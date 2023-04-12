Ефимия Маркова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимия Маркова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1693

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1688 г.р.

Дети

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1723

Сын: Василий Иванов

Отец ребёнка: Иван Петров

Козлово, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1727

Дочь: Марья Иванова

Отец ребёнка: Иван Петров

Козлово, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1732

Сын: Семен Иванов

Отец ребёнка: Иван Петров

Рождение ребёнка
1733

Сын: Андрей Иванов

Отец ребёнка: Иван Петров

Козлово, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Петров

Смерть
Неизвестно
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