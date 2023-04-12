Ефимия Маркова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1693
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1723
Сын: Василий Иванов
Отец ребёнка: Иван Петров
Рождение ребёнка
1727
Дочь: Марья Иванова
Отец ребёнка: Иван Петров
Рождение ребёнка
1732
Сын: Семен Иванов
Отец ребёнка: Иван Петров
Рождение ребёнка
1733
Сын: Андрей Иванов
Отец ребёнка: Иван Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Петров
Смерть
Неизвестно