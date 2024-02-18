Воронина Елена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
12.09.2008
Рождение ребёнка
17.11.2010
Дочь: Воронина Алеся Александровна
Отец ребёнка: Воронин Александр Викторович
Рождение ребёнка
11.05.2017
Сын: Воронин Артём Александрович
Отец ребёнка: Воронин Александр Викторович