Воронина Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронина Елена Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Егоров Николай Романович

Мать: Егорова Татьяна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
12.09.2008

Муж: Воронин Александр Викторович

Рождение ребёнка
17.11.2010

Дочь: Воронина Алеся Александровна

Отец ребёнка: Воронин Александр Викторович

Рождение ребёнка
11.05.2017

Сын: Воронин Артём Александрович

Отец ребёнка: Воронин Александр Викторович

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