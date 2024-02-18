Воронин Александр Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.05.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1983
Отец: Воронин Виктор Борисович
Мать: Воронина Нина Ивановна
Бракосочетание
12.09.2008
Рождение ребёнка
17.11.2010
Дочь: Воронина Алеся Александровна
Мать ребёнка: Воронина Елена Николаевна
Рождение ребёнка
11.05.2017
Сын: Воронин Артём Александрович
Мать ребёнка: Воронина Елена Николаевна