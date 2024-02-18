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Воронин Александр Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1983

Отец: Воронин Виктор Борисович

Мать: Воронина Нина Ивановна

Бракосочетание
12.09.2008

Жена: Воронина Елена Николаевна

Рождение ребёнка
17.11.2010

Дочь: Воронина Алеся Александровна

Мать ребёнка: Воронина Елена Николаевна

Рождение ребёнка
11.05.2017

Сын: Воронин Артём Александрович

Мать ребёнка: Воронина Елена Николаевна

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