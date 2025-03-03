Толстой Александр Петрович
мужской, родился 09.04.1821
умер 1906
МатьТолстая (Ильина) Елизавета ВасильевнаОколо 1800 г.р.
ОтецТолстой Пётр Степанович1798 г.р.
Супруги
Толстая (Устинова) Александра ВасильевнаОколо 1830 г.р.
Дети
Толстой Николай Александрович29.11.1849 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
09.04.1821
Бракосочетание
04.02.1849
Рождение ребёнка
29.11.1849
Сын: Толстой Николай Александрович
Мать ребёнка: Толстая (Устинова) Александра Васильевна
Смерть
1906