Толстой Александр Петрович 09.04.1821 — найти родственников по фамилии на Familio
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Толстой Александр Петрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 09.04.1821

умер 1906

Мать
Толстая (Ильина) Елизавета ВасильевнаОколо 1800 г.р.
Отец
Толстой Пётр Степанович1798 г.р.
Супруги
Толстая (Устинова) Александра ВасильевнаОколо 1830 г.р.
Дети
Толстой Николай Александрович29.11.1849 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1821

Отец: Толстой Пётр Степанович

Мать: Толстая (Ильина) Елизавета Васильевна

Бракосочетание
04.02.1849

Жена: Толстая (Устинова) Александра Васильевна

Рождение ребёнка
29.11.1849

Сын: Толстой Николай Александрович

Мать ребёнка: Толстая (Устинова) Александра Васильевна

Смерть
1906

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