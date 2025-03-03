Толстая (Устинова) Александра Васильевна
женский, родилась Около 1830
умерла Около 1902
Супруги
Толстой Александр Петрович09.04.1821 г.р.
Дети
Толстой Николай Александрович29.11.1849 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1849
Рождение ребёнка
29.11.1849
Сын: Толстой Николай Александрович
Отец ребёнка: Толстой Александр Петрович
Смерть
Около 1902