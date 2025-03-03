Толстая (Устинова) Александра Васильевна Около 1830 — найти родственников по фамилии на Familio

Толстая (Устинова) Александра Васильевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Около 1830

умерла Около 1902

Супруги
Толстой Александр Петрович09.04.1821 г.р.
Дети
Толстой Николай Александрович29.11.1849 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.02.1849

Муж: Толстой Александр Петрович

Рождение ребёнка
29.11.1849

Сын: Толстой Николай Александрович

Отец ребёнка: Толстой Александр Петрович

Смерть
Около 1902

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