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Мамыкин Александр

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Место рождения

Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1919

Дата смерти

18.04.2007

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

1872 г.р.

Жена

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Мамыкинъ Дмитрій

Мать: Мамыкина Елена

Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мамыкина Любовь

с.Дмитриевка Башкирия
Рождение ребёнка
03.05.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мамыкина Любовь

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамыкина Любовь

Смерть
18.04.2007
Ангарск, Ангарское, Иркутская область
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