Мамыкин Александр
Место рождения
Дата рождения1919
Дата смерти18.04.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: Мамыкинъ Дмитрій
Мать: Мамыкина Елена
Рождение ребёнка
1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мамыкина Любовь
с.Дмитриевка Башкирия
Рождение ребёнка
03.05.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мамыкина Любовь
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мамыкина Любовь
Смерть
18.04.2007
Ангарск, Ангарское, Иркутская область