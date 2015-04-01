Кузнецова (Кривецкая) Ольга Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Кривецкая) Ольга Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.07.1945

Дата смерти

01.04.2015

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

1915 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1945

Отец: Кривецкий Федор Михайлович

Мать: Кривецкая (Колесникович) Надежда Онуфриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Юрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Юрий

Работа или профессия
Неизвестно
гальваник Южмаш
Смерть
01.04.2015

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