Кузнецова (Кривецкая) Ольга Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.07.1945
Дата смерти01.04.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1945
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузнецов Юрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузнецов Юрий
Работа или профессия
Неизвестно
гальваник Южмаш
Смерть
01.04.2015