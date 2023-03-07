Лошкин Антипа Дадин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1761
Дата смертиПосле 1792
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761
Отец: Лошкин Дада Григорьев
Мать: Лошкина Марья Лазарева
Рождение ребёнка
Около 1788
Сын: Лошкин Иов Антипин
Мать ребёнка: Лошкина Устинья Ипатова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лошкина Устинья Ипатова
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1792