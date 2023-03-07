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Лошкин Антипа Дадин

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Место рождения

Ходыревской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1761

Дата смерти

После 1792

Пол

Мужской

Отец

Около 1739 г.р.

Мать

Около 1741 г.р.

Жена

Около 1760 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761

Отец: Лошкин Дада Григорьев

Мать: Лошкина Марья Лазарева

Ходыревской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Лошкин Иов Антипин

Мать ребёнка: Лошкина Устинья Ипатова

Ходыревской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лошкина Устинья Ипатова

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ходыревской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1792
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