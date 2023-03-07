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Лошкин Дада Григорьев

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Место рождения

Ходыревской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1739

Дата смерти

После 1792

Пол

Мужской

Отец

Около 1712 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1756 г.р.
Около 1741 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739

Отец: Лошкин Григорий Андреев

Мать: не указана

Ходыревской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Евдокия Дадина

Мать ребёнка: Лошкина Евдокия Иванова

Ходыревской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Варвара Дадина

Мать ребёнка: Лошкина Марья Лазарева

Ходыревской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Лошкин Антипа Дадин

Мать ребёнка: Лошкина Марья Лазарева

Ходыревской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Лошкин Аверкий Дадин

Мать ребёнка: Лошкина Марья Лазарева

Ходыревской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Лошкин Стефан Дадин

Мать ребёнка: Лошкина Евдокия Иванова

Ходыревской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Феодосия Дадина

Мать ребёнка: Лошкина Евдокия Иванова

Ходыревской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Лошкин Анисим Дадин

Мать ребёнка: Лошкина Евдокия Иванова

Ходыревской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лошкина Евдокия Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лошкина Марья Лазарева

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ходыревской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1792
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