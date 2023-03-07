Лошкин Дада Григорьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1739
Дата смертиПосле 1792
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739
Отец: Лошкин Григорий Андреев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Евдокия Дадина
Мать ребёнка: Лошкина Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Варвара Дадина
Мать ребёнка: Лошкина Марья Лазарева
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Лошкин Антипа Дадин
Мать ребёнка: Лошкина Марья Лазарева
Рождение ребёнка
Около 1773
Сын: Лошкин Аверкий Дадин
Мать ребёнка: Лошкина Марья Лазарева
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Лошкин Стефан Дадин
Мать ребёнка: Лошкина Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Феодосия Дадина
Мать ребёнка: Лошкина Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Лошкин Анисим Дадин
Мать ребёнка: Лошкина Евдокия Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лошкина Евдокия Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лошкина Марья Лазарева
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1792