Федосья Архипова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1830
Отец: Архип Дементьев
Мать: Прасковья Степанова
Рождение ребёнка
Вычислено 1850
Дочь: Анна Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Никитин
Рождение ребёнка
Вычислено 1851
Сын: Алексей Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Никитин
Рождение ребёнка
Вычислено 1855
Сын: Павел Алексеев
Отец ребёнка: Сергей Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей Никитин
Смерть
Неизвестно