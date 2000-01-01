Федосья Архипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосья Архипова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1807 г.р.

Мать

Вычислено 1810 г.р.

Муж

Вычислено 1826 г.р.

Дети

Вычислено 1850 г.р.
Вычислено 1851 г.р.
Вычислено 1855 г.р.

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1830

Отец: Архип Дементьев

Мать: Прасковья Степанова

Рождение ребёнка
Вычислено 1850

Дочь: Анна Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Никитин

Рождение ребёнка
Вычислено 1851

Сын: Алексей Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Никитин

Рождение ребёнка
Вычислено 1855

Сын: Павел Алексеев

Отец ребёнка: Сергей Никитин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей Никитин

Смерть
Неизвестно
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