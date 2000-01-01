Безгубов Сергей Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБезгубов Сергей Никитин

Безгубов Сергей Никитин

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1830 г.р.

Дети

Вычислено 1850 г.р.
Вычислено 1851 г.р.
Вычислено 1855 г.р.

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1826

Отец: не указан

Мать: не указана

причислен палатою гос. имущества 7 октября 1852 года
Рождение ребёнка
Вычислено 1850

Дочь: Анна Сергеева

Мать ребёнка: Федосья Архипова

Рождение ребёнка
Вычислено 1851

Сын: Алексей Сергеев

Мать ребёнка: Федосья Архипова

Рождение ребёнка
Вычислено 1855

Сын: Павел Алексеев

Мать ребёнка: Федосья Архипова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Архипова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close