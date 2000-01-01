Безгубов Сергей Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1826
Отец: не указан
Мать: не указана
причислен палатою гос. имущества 7 октября 1852 года
Рождение ребёнка
Вычислено 1850
Дочь: Анна Сергеева
Мать ребёнка: Федосья Архипова
Рождение ребёнка
Вычислено 1851
Сын: Алексей Сергеев
Мать ребёнка: Федосья Архипова
Рождение ребёнка
Вычислено 1855
Сын: Павел Алексеев
Мать ребёнка: Федосья Архипова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Архипова
Смерть
Неизвестно