София
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чайкина Лидия Всеволодовна
Отец ребёнка: Чайкин Всеволод Вадимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чайкин Дмитрий Всеволодович
Отец ребёнка: Чайкин Всеволод Вадимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно