София — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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София

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чайкина Лидия Всеволодовна

Отец ребёнка: Чайкин Всеволод Вадимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чайкин Дмитрий Всеволодович

Отец ребёнка: Чайкин Всеволод Вадимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чайкин Всеволод Вадимович

Смерть
Неизвестно

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