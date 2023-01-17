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Мартынова Юлия Викторовна
Мартынова Юлия Викторовна
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Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
21.06.1976
Пол
Женский
Отец
Мартынов Виктор Иванович
1945 г.р.
Мать
Мартынова (Садовская) Ирина Александровна
1951 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1976
Отец:
Мартынов Виктор Иванович
Мать:
Мартынова Ирина Александровна
Москва
, город федерального значения Москва
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