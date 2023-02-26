Дария Федосова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дария Федосова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1763 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Агафия Петрова

Отец ребёнка: Пётр Ефремов

Рождение ребёнка
05.08.1793

Дочь: Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Пётр Ефремов

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.07.1797

Сын: Илья Петров

Отец ребёнка: Пётр Ефремов

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.03.1801

Дочь: Матрона Петрова

Отец ребёнка: Пётр Ефремов

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пётр Ефремов

Смерть
Неизвестно
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