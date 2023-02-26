Дария Федосова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Агафия Петрова
Отец ребёнка: Пётр Ефремов
Рождение ребёнка
05.08.1793
Дочь: Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Пётр Ефремов
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.07.1797
Сын: Илья Петров
Отец ребёнка: Пётр Ефремов
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.03.1801
Дочь: Матрона Петрова
Отец ребёнка: Пётр Ефремов
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пётр Ефремов
Смерть
Неизвестно