Заплатный Феодосий Федорович
Место рождения
Дата рождения14.08.1901
Дата смерти24.04.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1901
Бракосочетание
20.01.1923
Рождение ребёнка
13.10.1923
Сын: Заплатный Иван
Мать ребёнка: Заплатная Анна Кирилловна
Рождение ребёнка
21.08.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Заплатная Анна Кирилловна
Украина
Смерть
24.04.1965