Заплатный Феодосий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗаплатный Феодосий Федорович

Заплатный Феодосий Федорович

avatar

Место рождения

Носовка, Чернігівська область

Дата рождения

14.08.1901

Дата смерти

24.04.1965

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1901

Отец: Заплатный Федор Федорович

Мать: Заплатная Матрона Павловна

Носовка, Чернігівська область
Бракосочетание
20.01.1923

Жена: Заплатная Анна Кирилловна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.10.1923

Сын: Заплатный Иван

Мать ребёнка: Заплатная Анна Кирилловна

Рождение ребёнка
21.08.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Заплатная Анна Кирилловна

Украина
Смерть
24.04.1965
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close