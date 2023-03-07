Заплатная (Бондаренко) Анна Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заплатная (Бондаренко) Анна Кирилловна

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Место рождения

Носовка, Чернігівська область

Дата рождения

13.07.1906

Дата смерти

16.03.1986

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1906

Отец: Бондаренко Кирилл Иванович

Мать: Бондаренко Александра Яковлевна

Носовка, Чернігівська область
Бракосочетание
20.01.1923

Муж: Заплатный Феодосий Федорович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.10.1923

Сын: Заплатный Иван

Отец ребёнка: Заплатный Феодосий Федорович

Рождение ребёнка
21.08.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Заплатный Феодосий Федорович

Украина
Смерть
16.03.1986
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