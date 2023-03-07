Заплатная (Бондаренко) Анна Кирилловна
Место рождения
Дата рождения13.07.1906
Дата смерти16.03.1986
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1906
Бракосочетание
20.01.1923
Рождение ребёнка
13.10.1923
Сын: Заплатный Иван
Отец ребёнка: Заплатный Феодосий Федорович
Рождение ребёнка
21.08.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Заплатный Феодосий Федорович
Украина
Смерть
16.03.1986