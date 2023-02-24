Николаев ? Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНиколаев ? Федорович

Николаев ? Федорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Николаев Федор Акимович

Мать: Николаева Стефанида Михайлова

Рождение ребёнка
17.02.1900

Дочь: Мариамна Федоровна

Мать ребёнка: Прасковья Степановна

Рождение ребёнка
27.03.1904

Сын: Николаев Марк Федорович

Мать ребёнка: Прасковья Степановна

Рождение ребёнка
21.07.1906

Дочь: Анна Федоровна

Мать ребёнка: Прасковья Степановна

Рождение ребёнка
05.10.1908

Дочь: Таисия Федоровна

Мать ребёнка: Прасковья Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Степановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close