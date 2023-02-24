Николаев ? Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.02.1900
Дочь: Мариамна Федоровна
Мать ребёнка: Прасковья Степановна
Рождение ребёнка
27.03.1904
Мать ребёнка: Прасковья Степановна
Рождение ребёнка
21.07.1906
Дочь: Анна Федоровна
Мать ребёнка: Прасковья Степановна
Рождение ребёнка
05.10.1908
Дочь: Таисия Федоровна
Мать ребёнка: Прасковья Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Степановна
Смерть
Неизвестно