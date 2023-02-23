Прасковья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.02.1900

Дочь: Мариамна Федоровна

Отец ребёнка: Николаев ? Федорович

Рождение ребёнка
27.03.1904

Сын: Николаев Марк Федорович

Отец ребёнка: Николаев ? Федорович

Рождение ребёнка
21.07.1906

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Николаев ? Федорович

Рождение ребёнка
05.10.1908

Дочь: Таисия Федоровна

Отец ребёнка: Николаев ? Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николаев ? Федорович

Смерть
Неизвестно
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