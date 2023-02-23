Прасковья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.02.1900
Дочь: Мариамна Федоровна
Отец ребёнка: Николаев ? Федорович
Рождение ребёнка
27.03.1904
Отец ребёнка: Николаев ? Федорович
Рождение ребёнка
21.07.1906
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Николаев ? Федорович
Рождение ребёнка
05.10.1908
Дочь: Таисия Федоровна
Отец ребёнка: Николаев ? Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николаев ? Федорович
Смерть
Неизвестно