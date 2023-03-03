Трузсон Иван Христианович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрузсон Иван Христианович

Трузсон Иван Христианович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

1843

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Трузсон Христиан Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Трузсон Мария Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Волконская Луиза Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Трузсон Фанни Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1843
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close