Трузсон Иван Христианович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смерти1843
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Трузсон Христиан Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Трузсон Мария Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Волконская Луиза Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Трузсон Фанни Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1843