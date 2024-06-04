Цыкина Федосья Антонова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1702
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1702
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Цыкин Андрей Иванов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1730 и 1740
Дочь: Пузырева (Цыкина) Марья Андреева
Отец ребёнка: Цыкин Андрей Иванов
Рождение ребёнка
Около 1733
Сын: Цыкин Петр Андреев
Отец ребёнка: Цыкин Андрей Иванов
Рождение ребёнка
Около 1736
Дочь: (Цыкина) Матрена Андреева
Отец ребёнка: Цыкин Андрей Иванов
Рождение ребёнка
Около 1747
Отец ребёнка: Цыкин Андрей Иванов
Смерть
После 1762