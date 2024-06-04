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Цыкина Федосья Антонова

Место рождения

Труслейка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1702

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1702 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1702

Отец: не указан

Мать: не указана

Труслейка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыкин Андрей Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Между 1730 и 1740

Дочь: Пузырева (Цыкина) Марья Андреева

Отец ребёнка: Цыкин Андрей Иванов

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1733

Сын: Цыкин Петр Андреев

Отец ребёнка: Цыкин Андрей Иванов

Рождение ребёнка
Около 1736

Дочь: (Цыкина) Матрена Андреева

Отец ребёнка: Цыкин Андрей Иванов

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Цыкин Николай Андреев

Отец ребёнка: Цыкин Андрей Иванов

Смерть
После 1762
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

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