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Цыкин Петр Андреев

Место рождения

дер. Тимошкина, Симбирский уезд, Симбирская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1733

Дата смерти

После 1772

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733

Отец: Цыкин Андрей Иванов

Мать: Цыкина Федосья Антонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыкина Ксения (Аксинья) Васильева

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: (Цыкина) Анисья Петрова

Мать ребёнка: Цыкина Ксения (Аксинья) Васильева

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: (Цыкина) Мавра Петрова

Мать ребёнка: Цыкина Ксения (Аксинья) Васильева

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Цыкин Петр Петров

Мать ребёнка: Цыкина Ксения (Аксинья) Васильева

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1772

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