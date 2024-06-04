Цыкин Петр Андреев
Место рождениядер. Тимошкина, Симбирский уезд, Симбирская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1733
Дата смертиПосле 1772
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733
Отец: Цыкин Андрей Иванов
Мать: Цыкина Федосья Антонова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: (Цыкина) Анисья Петрова
Мать ребёнка: Цыкина Ксения (Аксинья) Васильева
Рождение ребёнка
1762
Дочь: (Цыкина) Мавра Петрова
Мать ребёнка: Цыкина Ксения (Аксинья) Васильева
Рождение ребёнка
Около 1772
Сын: Цыкин Петр Петров
Мать ребёнка: Цыкина Ксения (Аксинья) Васильева
Смерть
После 1772