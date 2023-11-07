Салимьянова Галина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Салимьянов Елисей Сергеевич
Отец ребёнка: Салимьянов Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Салимьянов Константин Сергеевич
Отец ребёнка: Салимьянов Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Салимьянов Виталий Сергеевич
Отец ребёнка: Салимьянов Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Салимьянов Сергей