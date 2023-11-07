Салимьянов Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салимьянов Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1976

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1976

Отец: не указан

Мать: Салимьянова Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салимьянов Елисей Сергеевич

Мать ребёнка: Салимьянова Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салимьянов Константин Сергеевич

Мать ребёнка: Салимьянова Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салимьянов Виталий Сергеевич

Мать ребёнка: Салимьянова Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салимьянова Галина

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