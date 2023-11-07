Салимьянов Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1976
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1976
Мать: Салимьянова Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Салимьянов Елисей Сергеевич
Мать ребёнка: Салимьянова Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Салимьянов Константин Сергеевич
Мать ребёнка: Салимьянова Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Салимьянов Виталий Сергеевич
Мать ребёнка: Салимьянова Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Салимьянова Галина