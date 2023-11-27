Зивтиньш Янис Янович 1897 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зивтиньш Янис Янович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1897

умер 10.10.1942, Канск, город Канск, Красноярский край

Супруги
Зивтиньш (Вощинина) Мария Алексеевна1902 г.р.
Дети
Зивтиньш Юрий ЯнисовичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зивтиньш Юрий Янисович

Мать ребёнка: Зивтиньш (Вощинина) Мария Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зивтиньш (Вощинина) Мария Алексеевна

Смерть
10.10.1942
Канск, город Канск, Красноярский край

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