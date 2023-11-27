Зивтиньш Янис Янович
мужской, родился 1897
умер 10.10.1942, Канск, город Канск, Красноярский край
Супруги
Зивтиньш (Вощинина) Мария Алексеевна1902 г.р.
Дети
Зивтиньш Юрий ЯнисовичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зивтиньш (Вощинина) Мария Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.10.1942
Канск, город Канск, Красноярский край