Розен (Ладыженская) Мария Фёдоровна 06.07.1815 — найти родственников по фамилии на Familio

Розен (Ладыженская) Мария Фёдоровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 06.07.1815, Москва, город федерального значения Москва

умерла Неизвестно

Мать
Ладыженская (Исленьева) Варвара Александровна26.01.1791 г.р.
Отец
Ладыженский Фёдор Ильич25.05.1776 г.р.
Супруги
Розен Дмитрий Григорьевич20.06.1815 г.р.
Львов Пётр Петрович1804 г.р.
Дети
Фон Розен Григорий Дмитриевич09.05.1846 г.р.
Розен Фёдор Дмитриевич09.04.1848 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1815

Отец: Ладыженский Фёдор Ильич

Мать: Ладыженская (Исленьева) Варвара Александровна

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Львов Пётр Петрович

Бракосочетание
1845

Муж: Розен Дмитрий Григорьевич

Рождение ребёнка
09.05.1846

Сын: Фон Розен Григорий Дмитриевич

Отец ребёнка: Розен Дмитрий Григорьевич

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
09.04.1848

Сын: Розен Фёдор Дмитриевич

Отец ребёнка: Розен Дмитрий Григорьевич

Рождение ребёнка
18.01.1850

Дочь: Скуратова (Фон Розен) Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Розен Дмитрий Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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