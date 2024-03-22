Розен (Ладыженская) Мария Фёдоровна
женский, родилась 06.07.1815, Москва, город федерального значения Москва
умерла Неизвестно
МатьЛадыженская (Исленьева) Варвара Александровна26.01.1791 г.р.
ОтецЛадыженский Фёдор Ильич25.05.1776 г.р.
Супруги
Розен Дмитрий Григорьевич20.06.1815 г.р.
Львов Пётр Петрович1804 г.р.
Дети
Фон Розен Григорий Дмитриевич09.05.1846 г.р.
Розен Фёдор Дмитриевич09.04.1848 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1815
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Львов Пётр Петрович
Бракосочетание
1845
Рождение ребёнка
09.05.1846
Сын: Фон Розен Григорий Дмитриевич
Отец ребёнка: Розен Дмитрий Григорьевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.04.1848
Отец ребёнка: Розен Дмитрий Григорьевич
Рождение ребёнка
18.01.1850
Дочь: Скуратова (Фон Розен) Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Розен Дмитрий Григорьевич
Смерть
Неизвестно