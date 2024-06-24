Куликова Валентина Ивановна 23.11.1954 — найти родственников по фамилии на Familio
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Куликова Валентина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1954

Пол

Женский

Отец

1930 г.р.

Мать

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1983 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1954

Отец: Куликов Иван Андреевич

Мать: Марчева Нина Васильеана

Рождение ребёнка
02.04.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.03.1983

Сын: Князькин Игорь Леонидович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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