Куликова Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.11.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1954
Отец: Куликов Иван Андреевич
Мать: Марчева Нина Васильеана
Рождение ребёнка
02.04.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.03.1983
Сын: Князькин Игорь Леонидович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности