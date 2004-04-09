Марчева Нина Васильеана 08.08.1931 — найти родственников по фамилии на Familio
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Марчева Нина Васильеана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1931

Дата смерти

09.04.2004

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.10.60

Дочь: Куликова Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Куликов Иван Андреевич

Рождение
08.08.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.11.1954

Дочь: Куликова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Куликов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
10.01.1960

Сын: Куликов Виктор Иванович

Отец ребёнка: Куликов Иван Андреевич

Смерть
09.04.2004

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