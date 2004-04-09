Марчева Нина Васильеана
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1931
Дата смерти09.04.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.10.60
Дочь: Куликова Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Куликов Иван Андреевич
Рождение
08.08.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.11.1954
Дочь: Куликова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Куликов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
10.01.1960
Отец ребёнка: Куликов Иван Андреевич
Смерть
09.04.2004