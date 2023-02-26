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Стефанида Михайлова

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Место рождения

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1775 г.р.

Мать

Муж

До 1790 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1794

Отец: Михаил Петров

Мать: ?

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.07.1808

Муж: Никита Нестеров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно
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