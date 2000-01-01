Дергунов Борис Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1803 ст.
Дата смертиОколо 1863 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803 ст.
Отец: Дергунов Иван Никитич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1820 ст.
Сын: Дергунов Тимофей Борисович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1821 ст.
Сын: Дергунов Андрей Борисович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1826 ст.
Сын: Дергунов Леонтий Борисович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1863 ст.