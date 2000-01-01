Дергунов Борис Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дергунов Борис Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1803 ст.

Дата смерти

Около 1863 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803 ст.

Отец: Дергунов Иван Никитич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1820 ст.

Сын: Дергунов Тимофей Борисович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1821 ст.

Сын: Дергунов Андрей Борисович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1826 ст.

Сын: Дергунов Леонтий Борисович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Около 1863 ст.
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