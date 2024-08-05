Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1698
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698
Отец: Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Илья Семенович
Рождение ребёнка
1725
Дочь: Анна Ильинична
Отец ребёнка: Илья Семенович
Рождение ребёнка
1730
Дочь: Фёкла Ильинична
Отец ребёнка: Илья Семенович
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Варвара Ильинична
Отец ребёнка: Илья Семенович
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Евдокия Ильинична
Отец ребёнка: Илья Семенович
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Ксения Ильинична
Отец ребёнка: Илья Семенович
Рождение ребёнка
1738
Сын: Василий Ильич
Отец ребёнка: Илья Семенович
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Марфа Ильинична
Отец ребёнка: Илья Семенович
Рождение ребёнка
1748
Сын: Сергей Ильич
Отец ребёнка: Илья Семенович
Рождение ребёнка
1749
Сын: Пётр Ильич
Отец ребёнка: Илья Семенович
Смерть
Неизвестно