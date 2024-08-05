Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1698

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1697 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698

Отец: Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илья Семенович

Рождение ребёнка
1725

Дочь: Анна Ильинична

Отец ребёнка: Илья Семенович

Рождение ребёнка
1730

Дочь: Фёкла Ильинична

Отец ребёнка: Илья Семенович

Рождение ребёнка
1733

Дочь: Варвара Ильинична

Отец ребёнка: Илья Семенович

Рождение ребёнка
1734

Дочь: Евдокия Ильинична

Отец ребёнка: Илья Семенович

Рождение ребёнка
1736

Дочь: Ксения Ильинична

Отец ребёнка: Илья Семенович

Рождение ребёнка
1738

Сын: Василий Ильич

Отец ребёнка: Илья Семенович

Рождение ребёнка
1740

Дочь: Марфа Ильинична

Отец ребёнка: Илья Семенович

Рождение ребёнка
1748

Сын: Сергей Ильич

Отец ребёнка: Илья Семенович

Рождение ребёнка
1749

Сын: Пётр Ильич

Отец ребёнка: Илья Семенович

Смерть
Неизвестно

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