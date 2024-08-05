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Василий Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

1805

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Илья Семенович

Мать: Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Анисимовна (Акимовна?)

Рождение ребёнка
09.05.1772

Сын: Николай Васильевич

Мать ребёнка: Елена Анисимовна (Акимовна?)

Рождение ребёнка
12.02.1774

Сын: Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Елена Анисимовна (Акимовна?)

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Елена Анисимовна (Акимовна?)

Рождение ребёнка
03.11.1777

Дочь: Степанида Васильевна

Мать ребёнка: Елена Анисимовна (Акимовна?)

Рождение ребёнка
1782

Сын: Тимофей Васильевич

Мать ребёнка: Елена Анисимовна (Акимовна?)

Рождение ребёнка
1787

Сын: Фёдор Васильевич

Мать ребёнка: Елена Анисимовна (Акимовна?)

Смерть
1805

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