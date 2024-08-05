Василий Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смерти1805
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Илья Семенович
Мать: Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.05.1772
Сын: Николай Васильевич
Мать ребёнка: Елена Анисимовна (Акимовна?)
Рождение ребёнка
12.02.1774
Сын: Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Елена Анисимовна (Акимовна?)
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Елена Анисимовна (Акимовна?)
Рождение ребёнка
03.11.1777
Дочь: Степанида Васильевна
Мать ребёнка: Елена Анисимовна (Акимовна?)
Рождение ребёнка
1782
Сын: Тимофей Васильевич
Мать ребёнка: Елена Анисимовна (Акимовна?)
Рождение ребёнка
1787
Сын: Фёдор Васильевич
Мать ребёнка: Елена Анисимовна (Акимовна?)
Смерть
1805