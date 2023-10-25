Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1749 и 1758
Дата смертиПосле 1825
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Между 1766 и 1769
Муж: Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
Между 1769 и 1774
Сын: Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
Около 1769
Сын: Иван Васильевич
Отец ребёнка: Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
Между 1771 и 1773
Дочь: Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Николай Васильевич
Отец ребёнка: Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
Между 1779 и 1781
Сын: Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Василий Сергеевич
Смерть
После 1825