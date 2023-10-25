Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1749 и 1758

Дата смерти

После 1825

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1748 и 1757 г.р.

Дети

Около 1769 г.р.
Между 1769 и 1774 г.р.
Между 1771 и 1773 г.р.
Около 1775 г.р.
Между 1779 и 1781 г.р.

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МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1749 и 1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1766 и 1769

Муж: Василий Сергеевич

Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1769 и 1774

Сын: Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Василий Сергеевич

Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Иван Васильевич

Отец ребёнка: Василий Сергеевич

Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1771 и 1773

Дочь: Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Василий Сергеевич

Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Николай Васильевич

Отец ребёнка: Василий Сергеевич

Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1779 и 1781

Сын: Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Василий Сергеевич

Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1825
Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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