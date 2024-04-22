Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рожденияМежду 1769 и 1774
Дата смертиПосле 1825
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1769 и 1774
Отец: Василий Сергеевич
Мать: Анна Ивановна
Бракосочетание
Между 1789 и 1805
Жена: Наталья Осиповна
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Степан Михайлович
Мать ребёнка: Наталья Осиповна
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Дий Михайлович
Мать ребёнка: Наталья Осиповна
Смерть
После 1825