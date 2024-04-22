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Михаил Васильевич

Место рождения

Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Между 1769 и 1774

Дата смерти

После 1825

Пол

Мужской

Отец

Между 1748 и 1757 г.р.

Мать

Между 1749 и 1758 г.р.

Жена

Около 1770 г.р.

Дети

Около 1805 г.р.
Около 1811 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1769 и 1774

Отец: Василий Сергеевич

Мать: Анна Ивановна

Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Между 1789 и 1805

Жена: Наталья Осиповна

Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Степан Михайлович

Мать ребёнка: Наталья Осиповна

Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Дий Михайлович

Мать ребёнка: Наталья Осиповна

Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1825
Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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