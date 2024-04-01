Белова (Долганова) Ирина Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова (Долганова) Ирина Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долганов Кто То

Бракосочетание
09.02.1905

Муж: Белов Григорий Евгеньев

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
м. 30 ж. 20 оба вторым браком. каз. вдова пос. Лебяжьего
Рождение ребёнка
27.12.1905

Сын: Белов Степан Григорьевич

Отец ребёнка: Белов Григорий Евгеньев

Рождение ребёнка
24.10.1907

Дочь: (Белова) Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Белов Григорий Евгеньев

Рождение ребёнка
24.11.1909

Дочь: (Белова) Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Белов Григорий Евгеньев

Рождение ребёнка
13.04.1913

Сын: Белов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Белов Григорий Евгеньев

ГВ Сорокин и ОПлат Белова
Рождение ребёнка
03.05.1915

Дочь: (Белова) Пелагия Григорьевна

Отец ребёнка: Белов Григорий Евгеньев

Смерть
Неизвестно

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