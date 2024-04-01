Белова (Долганова) Ирина Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Долганов Кто То
Бракосочетание
09.02.1905
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
м. 30 ж. 20 оба вторым браком. каз. вдова пос. Лебяжьего
Рождение ребёнка
27.12.1905
Отец ребёнка: Белов Григорий Евгеньев
Рождение ребёнка
24.10.1907
Дочь: (Белова) Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Белов Григорий Евгеньев
Рождение ребёнка
24.11.1909
Дочь: (Белова) Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Белов Григорий Евгеньев
Рождение ребёнка
13.04.1913
Отец ребёнка: Белов Григорий Евгеньев
ГВ Сорокин и ОПлат Белова
Рождение ребёнка
03.05.1915
Дочь: (Белова) Пелагия Григорьевна
Отец ребёнка: Белов Григорий Евгеньев
Смерть
Неизвестно