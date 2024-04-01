Черепанов Петр Отст. Казак Д. Кривооозерной — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черепанов Петр Отст. Казак Д. Кривооозерной

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Черепанов Никита Малол. Д.Кривоозерной Петров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черепанов Федосей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черепанов Осип Капрал Р. Скопина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черепанов Фотей Петров

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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