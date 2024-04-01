Черепанов Петр Отст. Казак Д. Кривооозерной
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1763
Сын: Черепанов Никита Малол. Д.Кривоозерной Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черепанов Федосей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черепанов Осип Капрал Р. Скопина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно