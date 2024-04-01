Черепанов Никита Малол. Д.Кривоозерной Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧерепанов Никита Малол. Д.Кривоозерной Петров

Черепанов Никита Малол. Д.Кривоозерной Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: Черепанов Петр Отст. Казак Д. Кривооозерной

Мать: не указана

Бракосочетание
21.01.1784

Жена: Черепанова (Богданова) Марфа Васильева

Рождение ребёнка
04.05.1786

Дочь: (Черепанова) Пелагея Никитина

Мать ребёнка: Черепанова (Богданова) Марфа Васильева

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.