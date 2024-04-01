Черепанов Никита Малол. Д.Кривоозерной Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1763
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1763
Отец: Черепанов Петр Отст. Казак Д. Кривооозерной
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1784
Рождение ребёнка
04.05.1786
Дочь: (Черепанова) Пелагея Никитина
Мать ребёнка: Черепанова (Богданова) Марфа Васильева
Смерть
Неизвестно