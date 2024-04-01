Черепанов Фотей Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Черепанов Петр Отст. Казак Д. Кривооозерной
Мать: не указана
Бракосочетание
13.01.1778
Соколовка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
м. первым браком
Рождение ребёнка
22.11.1778
Дочь: (Черепанова) Екатерина Феодосиева
Мать ребёнка: Новожилова 1, Черепанова 2 (Речкина) Матрона Гаврилова
Кривоозерка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
отец записан как Феодосий
Смерть
Неизвестно