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Черепанов Фотей Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Черепанов Петр Отст. Казак Д. Кривооозерной

Мать: не указана

Бракосочетание
13.01.1778

Жена: Новожилова 1, Черепанова 2 (Речкина) Матрона Гаврилова

Соколовка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
м. первым браком
Рождение ребёнка
22.11.1778

Дочь: (Черепанова) Екатерина Феодосиева

Мать ребёнка: Новожилова 1, Черепанова 2 (Речкина) Матрона Гаврилова

Кривоозерка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
отец записан как Феодосий
Смерть
Неизвестно

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