(Храбро-Василевская) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Храбро-Василевская) Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Храбро-Василевский Иван

Мать: Храбро-Василевская Антуанетта

Рождение ребёнка
1883

Сын: Мазаракий Дмитрий Викторович

Отец ребёнка: Мазаракий Виктор

Рождение ребёнка
1887

Сын: Мазаракий Вячеслав Викторович

Отец ребёнка: Мазаракий Виктор

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Нина Викторовна

Отец ребёнка: Мазаракий Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мазаракий Виктор

Смерть
Неизвестно
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