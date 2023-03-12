(Храбро-Василевская) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Храбро-Василевский Иван
Рождение ребёнка
1883
Сын: Мазаракий Дмитрий Викторович
Отец ребёнка: Мазаракий Виктор
Рождение ребёнка
1887
Сын: Мазаракий Вячеслав Викторович
Отец ребёнка: Мазаракий Виктор
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Нина Викторовна
Отец ребёнка: Мазаракий Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мазаракий Виктор
Смерть
Неизвестно