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Мазаракий Вячеслав Викторович
Мазаракий Вячеслав Викторович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1887
Дата смерти
1915
Пол
Мужской
Отец
Мазаракий Виктор
Мать
(Храбро-Василевская) Елена
1857 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец:
Мазаракий Виктор
Мать:
Елена
Смерть
1915
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